Neuzelle (MOZ) Auf dem Podest hat der 40-jährige Groß Lindower Stefan Rothe beim Neuzeller Rund & Bike in den vorherigen 15 Auflagen bereits dreimal gestanden. Sieger in der Mixed-Wertung mit seiner Frau Annette über 100 Kilometer im vergangenen Jahr, Dritter mit Thomas Gogolin im Jahr zuvor über 100 Kilometer und ebenfalls Dritter mit Gogolin über 42 Kilometer 2010. Beim vierten Auftritt auf dem Siegerpodest hatte es dann sogar mit dem Gesamt-Sieg über 43 Kilometer geklappt.

Dabei waren die Vorzeichen dafür nicht die besten. Ursprünglich hatte Rothe, der sonst für den OSV Holzinger Frankfurt an den Start geht, zusammen mit seiner Frau den Sieg in der Mixed-Wertung über 100 Kilometer wiederholen wollen. Doch aus persönlichen Gründen passte sie. Da wäre noch sein langjähriger Partner Thomas Gogolin gewesen, der schließlich den Gesamtsieg über 100 Kilometer davontrug, doch der hatte sich bereits umorientiert und einen neuen Gefährten gefunden. So musste sich Stefan Rothe kurzfristig auf Partnersuche begeben und wurde im Rahmen des Eisenhüttenstädter Ostercross fündig. Zwar hatte der 17-jährige Cottbuser Sportschüler Marius Ziems - der in diesem Jahr zum ersten Mal startberechtigt für den Run & Bike war - bereits zu Jahresbeginn einen Start in Erwägung gezogen, doch wegen anderer Wettkampf-Verpflichtungen erst einmal mit der Meldung gezögert. Schließlich bekam Rothe, dessen Kinder wie Marius Ziems ebenfalls für einige Jahre bei den Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt trainierten, Wind davon, dass Marius Ziems für den Run & Bike noch einen Partner sucht. Nahezu auf den letzten Drücker meldeten sich beide noch an.

Am Start waren die Siegaussichten - obwohl Marius Ziems absoluter Neuling für solch einen langen Kanten war - gar nicht so schlecht. Anstatt mit einem ähnlich laufstarken Trainingsgefährten startete Vorjahressieger Felix Ledwig mit seiner Mutter. Die Neuzeller Thierbach-Brüder sind zwar Run & Bike-erfahren, hatten sich aber vor allem aus Form-Gründen für die kürzere Distanz entschieden. Mit dem 31-jährigen Daniel Naumann war zwar ein mehrfacher Run & Bike-Sieger am Start, doch die Ambitionen mit seinem 46-jährigen Partner Jörg Dumuschat nicht allzu groß. "Um die drei Stunden wollen wir bleiben", erklärte Naumann. So begann Naumann mit seinem Kompagnon sehr verhalten und lief erst in der Schlussphase auf Platz 4 vor (2:40:43 h).

Wesentlich ehrgeiziger starteten hingegen Sebastian und Matthias Thierbach, die bis Kilometer 7 sogar das Feld anführten. In ihrem Schlepptau hatten sie jedoch die beiden favorisierten Beate und Felix Ledwig sowie Stefan Rothe/Marius Ziems. Dann brachte Ziems sein Team mit spritzigen Laufeinlagen in Front, aber Felix Ledwig holte mit seinen längeren Laufabschnitten auf. Einen großen Anteil daran hatte seine 50-jährige Mutter Beate. "Auf ihren kurzen Strecken ist sie ganz stark gelaufen", urteilten sowohl ihr Sohn Felix als auch Stefan Rothe.

Einige Schreckmomente bei Kilometer 17 für Ziems/Rothe: Beim etwa einminütigen Wechselintervall hatte Ziems seinen Partner darum gebeten, noch etwas länger auf dem Rad bleiben zu dürfen. Immerhin erholte sich Ziems schnell. Den Sonderpokal für das erste Team auf polnischem Boden holte Felix Ledwig mit fünf Metern Vorsprung. Auf einer anschließenden Zuckersandpassage im Wald machte dann Felix Ledwig Nägel mit Köpfen und lief einen 300-Meter-Vorsprung heraus. Bis Coschen hatten sich die einzig verbliebenen Verfolger Ziems/Rothe wieder an die Führenden herangearbeitet, dass sich von lautstarken Disco-Klängen antreiben ließ. Zwar riss Felix Ledwig beim Bahnübergang in Wellmitz im Wald noch einmal ein Loch von 150 Metern, doch zwei Kilometer vor dem Ziel waren die Verfolger wieder dran und strebten mit ganz kurzen Wechseln in Höchstgeschwindigkeit dem Start und Ziel am Neuzeller Klosterportal entgegen (2:36:50). Die Ledwigs hatten 1:12 Minuten Rückstand, die Thierbachs sogar 3:52 Minuten.

Letztlich Gesamt-19. in 2:58:47 Stunden, aber auf Siegkurs gelegen hatte das Duo Cathleen Meier (Frankfurt)/Katrin Weiser (Potsdam). "Irgendwann hat uns jemand gesagt, dass wir das erste Frauen-Team sind. Auch das nächste Mal lassen wir die Männer zu Hause und bilden ein Super-Team", erklärte Meier.