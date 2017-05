Zentrale Oderbruch-Feier in Gusow

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow (MOZ) Am 23. Juni lädt der Gewässer- und Deichverband Oderbruch zum "Tag der offenen Tür" auf das Schöpfwerksgelände an der Gusower Alten Oder ein. Was ursprünglich als betriebliche Veranstaltung geplant war, wird nun die zentrale Festveranstaltung zu drei Jubiläen im Oderbruch.

Das Schöpfwerksgelände ähnelt am Dienstag einem Ameisenhaufen. Während der Energieversorger E.dis die Hochleitung an der Landestraße nach Letschin demontierte, sind die Mitarbeiter des Deichverbandes dabei, die Brüstung neben dem Pumpenhaus mit schwerem Stahlmantel zu schützen. Dort wird am Jubiläumstag die Bühne stehen. Ralf Düsterhöft und Martin Stephan heben die große Platte mit dem "Masterplan" auf eine der großen Pappel-Stammtische vor dem Pumpenhaus. Dort präsentieren sich am 23. Juni das DRK, die Landesarchäologen sowie der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow. Mittels Magnetplättchen ist jedem Teilnehmer der Veranstaltung bereits auf Platz auf dem Lageplanfoto zugewiesen. Vor der großen Linde wird ein 30 mal zehn Meter große Festzelt stehen, daneben ein VIP-Zelt. Denn es wird viel Politprominenz erwartet. Die Autos parken, von Gusow aus kommend, auf einer Fläche rechts der Landesstraße. Von diesem Parkplatz aus bietet das THW, das mit einer Sonderausstellung und Filmen am Programm beteiligt ist, Fährfahrten zum Schöpfwerksgelände an.

Überhaupt wird viel Technik zu erleben sein. Der Deichverband zeigt seine Mäh- und Krautungstechnik. So legen die Spezialboote auf dem Mahlbusen des Schöpfwerks an und entlang des Deiches der Alten Oder sind moderne Land- sowie Pioniermaschinen zu sehen. Martin Porath, Geschäftsführer des Gedo, macht deutlich, was diese Veranstaltung zum 300. Jubiläum der Deichverbände im Oderbruch sowie zum 70. Jahrestag des Dammbruchs bei Reitwein und zum 20. Jahrestag der Sommerflut für den Verband bedeutet. Nicht nur, dass die Vorbereitung ganz ohne externe Hilfe und "Eventmanager" erfolgt: Die Mitarbeiter stellen die Technik quasi bei laufendem Betrieb aus. Denn zum 23. Juni laufen Deichmahd und Grabenkrautung noch auf Hochtouren.

Dass das Oderbruch ein lebendiger Landstrich mit Zukunft war, ist und bleibt, das wird auch der Regionalmarkt am Schöpfwerk unter Beweis stellen, an dem sich Künstler, Schulen, Gartenbaubetriebe, Landwirte, Handwerker, Fischer, Fleischer und viele andere beteiligen. Bundeswehr, Feuerwehr und THW erinnern an ihre Einsätze zur Sommerflut vor 20 Jahren, aber auch an die Auswirkungen des Binnenhochwassers vor sechs Jahren.

Die Veranstaltung wird neben Fachvorträgen wie dem von Antje Reetz zur Biberpopulation natürlich auch viel Gelegenheit zum Austausch mit Fachleuten und Politiken geben - so zum Grabenbau in Manschnow und Golzow, der noch immer aussteht. Die Märkische Oderzeitung bereitet zudem eine Sonderbeilage aus Anlass der drei Jubiläen vor, die vor Ort ausliegen wird.