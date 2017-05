Mit Regionalität punkten

artikel-ansicht/dg/0/

Seit 20 Jahren baut die Agro Pflanzen- und Tierproduktion Bralitz/Neuenhagen GmbH rund um Neuenhagen das Königsgemüse an. Jedes Jahr sorgen zusätzliche Saisonkräfte, in diesem Jahr sind es 35, dafür, dass der Spargel in aller Frühe gestochen, nach Neuenhagen transportiert, dort sorgfältig gewaschen, nach Qualität sortiert und schließlich an der Bundesstraße 158 nahe der Neuenhagener Kreuzung und an anderen Standorten verkauft wird.

Um rechtzeitig auf dem Markt zu sein, denn die Konkurrenz aus Kremmen und jenseits der Grenze schläft nicht, hat sich Axel Schenk, Geschäftsführer der Agro Bralitz/Neuenhagen, vor einem Jahr entschieden, einen Teil der langen Erddämme, und zwar auf 6,5 Hektar, mit Doppelfolie zu belegen. Dadurch entstehe ein gewisser Gewächshauseffekt, erklärt Schenk. Um das Wachstum des Spargels anzuregen, bedarf es Temperaturen zwischen acht und zehn Grad, weiß der Unternehmer. Die Doppelfolie ermöglicht es dem Betrieb, das Gemüse bereits vor dem eigentlichen Saisonstart zu verkaufen. "Wir wollen aber nicht weiter wachsen. Unser Ziel ist es, den Ertrag während der Saison stabil zu halten und das von Anfang an, so Axel Schenk.

Inzwischen ist ein Teil der Folie bereits gedreht. Statt der schwarz beschichteten Seite liegt jetzt die Weiße nach oben. Die Temperaturen lassen das zu. Der Spargel sprießt. Dass Folie auf Spargelfeldern ausgerollt wird, gefalle nicht jedem. Es gebe Bestrebungen diese zu verbieten, sagt Schenk. Aber wer so etwas wolle, der disqualifiziere sich von selbst, so der 61-Jährige, der 2003 den Betrieb als Geschäftsführer übernommen hat und in Templin eine Unternehmensberatung führt. Die Agro Pflanzen- und Tierproduktion Bralitz/Neuenhagen GmbH bewirtschaftet insgesamt 520 Hektar Land, davon 15 Hektar mit Spargel. Diese liegen unter Folie. Um auf dem Markt mitspielen zu können. "Ohne Folie würde es schlecht funktionieren", so Axel Schenk und verweist auf einen weiteren Vorteil. Dank der Folie gebe es kaum Unkraut in den Dämmen, wobei das Unternehmen auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Außerdem schütze sie zu Beginn vor Frost und Ertragsausfällen sowie vor der Spargelfliege und anderen Insekten. "Wir sind ein regionaler Vermarkter. Bei drei Prozent der Gesamtfläche, die unter Folie liegt, ist das tolerierbar", sieht es Axel Schenk. Kritischer sei es bei größeren Betrieben, die 200 bis 400 Hektar unter Folie legen würden. "Dann greife man schon in die Natur ein."

Außerdem liege die Folie nicht das ganze Jahr über aus. "Wir fangen im März an und im Juni kommt sie sukzessive wieder runter", erklärt Schenk. Und auch mit der Neuanschaffung lässt sich das Unternehmen Zeit. "Wir achten darauf, dass mit der Folie sorgsam umgegangen wird und wir diese sechs bis acht Jahren verwenden können", so der Geschäftsführer.

Dass es mittlerweile Anbieter aus Kremmen und Polen gibt, ärgert den Unternehmer zwar, vor allem, wenn, wie er sagt, sie sich "frech neben unsere Stände stellen". Bisher hat er sich den Markt mit Uwe Möwis aus dem Oderbruch geteilt. Doch Schenk hält dagegen, mit einem Qualitätsprodukt aus Neuenhagen. Schenk hat jahrelang in einem Kontrollgremium für Spargelproduktion mitgewirkt. Nichts sei billiger als der Erfahrungsaustausch, schmunzelt er. Von daher wisse er, worauf es ankommt. Vor allem auf einen guten Boden. Spargel brauche Kalium sowie all die anderen Mineralstoffe wie Kalzium, Stickstoff, Magnesium und Phosphor. "Wir versuchen nicht, das letzte Gramm mit Chemie herauszuholen", sagt Schenk. Die Neuenhagener düngen zu 90 Prozent mit Stalldung. Den bekommen sie über eine Kooperationsvereinbarung von der Weidewirtschaft Liepe. Wenn genügend da sei, dann auch zu 100 Prozent, so Axel Schenk. Der Chef lässt das Königsgemüse, das zum größten Teil aus Wasser besteht, regelmäßig kontrollieren. Bisher sei immer alles in Ordnung gewesen. "Da lege ich Wert drauf", sagt Schenk. "Die Leute wollen doch wissen, wie der Spargel angebaut wird. Und wer bei uns arbeitet. Da sind wir offen und haben keine Geheimnisse", meint der Chef. Die Erntehelfer, zehn davon kommen aus Polen, erhalten laut Gesetz den Mindestlohn. Doch es werde immer schwieriger, Leute aus der Region für die Saisonarbeit zu finden. Die Arbeit wolle niemand mehr machen. Für besonders engagierte und umsichtig arbeitende Kräfte will sich Axel Schenk zum Ende der Saison noch etwas einfallen lassen. Und zum Schluss wird gefeiert. Wie in jedem Jahr gibt es nach dem letzten Stechen ein Spargelfest für die Mitarbeiter der Agro Pflanzen- und Tierproduktion Bralitz/Neuenhagen GmbH.