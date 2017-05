Plagegeister im Blutrausch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577804/

Am Wochenende hat in Frankfurt das große Summen und Stechen begonnen. "Die Mücken verfolgen einen regelrecht", haben Ingrid und Frank Bürger bei einem Spaziergang über den Ziegenwerder festgestellt. Auch Michelle Kuhna hat bereits Bekanntschaft mit den kleinen Plagegeistern gemacht. "Meine Beine sind total zerstochen", sagt die Studentin. Ihr Kommilitone Antoine Laufer meint: "In der Innenstadt ist es okay, aber Richtung Oder sind die Mücken sehr aggressiv."

Laut Stadtsprecher Martin Lebrenz handele es sich bei den massiv auftretenden und sehr aktiven Insekten um Stechmücken und Stechfliegen. Von den kleineren, dafür aber umso aggressiveren Kriebelmücken, die die Region in der Vergangenheit heimgesucht haben, ist derzeit noch nicht die Rede. "Aufgrund des Hochwassers der Oder waren die Entwicklungsbedingungen für Mücken im Raum Frankfurt dieses Jahr gut", erklärt Johannes Giebermann vom Frankfurter Regionalverband des Naturschutzbundes (Nabu). "Der Wetterumschwung von kalten zu warmen, fast heißen Temperaturen hat für ein relativ abruptes Auftreten von Mücken gesorgt."

Zugelassene Bekämpfungsmittel gegen Stechmücken gebe es nicht, so Martin Lebrenz weiter. Das Gesundheitsamt verweist auf die allgemein bekannten Hinweise zum Schutz vor Mückenstichen: Fenster mit Fliegengittern schützen, lange Kleidung tragen, in der Dämmerung nicht draußen sitzen und Anti-Mückenmittel benutzen.

Letzteres hat sich offenbar zum Verkaufsschlager der Drogeriemärkte entwickelt. Sowohl bei Rossmann im Oderturm als auch bei DM in den Lenné-Passagen war der Insektenschutz am Dienstag nahezu komplett vergriffen. Ähnlich sieht es bei DM im Südring und in der August-Bebel-Straße aus. "Nachschub ist bestellt, die Ware wird am Freitag erwartet", sagt Katrin Lausch, stellvertretene DM-Filialleiterin in den Lenné-Passagen.

In der benachbarten Lenné-Apotheke sind noch diverse Mückenabwehrsprays im Angebot. Pharmazie-Ingenieurin Heike Rothe erklärt die Unterschiede zwischen den Produkten: "Der Standartwirkstoff heißt Icaridin. Er ist in den meisten bekannten Produkten enthalten, ist aber erst für Kinder ab zwei Jahre geeignet. Für kleinere Kinder gibt es Mittel auf der Basis von Citronella. Am besten schützen Produkte mit dem Wirkstoff Diethyltoluamid - kurz Deet -, die sind aber auch etwas teurer und ebenfalls für Kleinkinder ungeeignet." Wer gestochen wurde, dem empfiehlt Heike Rothe kühlende und juckreizstillende Spray, Gele oder Stifte. Bei Überreaktionen helfe Cortison-Gel, das ebenfalls frei verkäuflich sei.

Ingrid und Frank Bürger greifen gern auf natürliche Mittel gegen Mücken zurück: "Ein Bekannter hat uns den Tipp gegeben, sich mit Zitronenmelisse einzureiben, das werden wir ausprobieren." Gastwirt Lukasz Augustyn serviert den Besuchern des "Lucca" (ehemals "Hemingways") bei Bedarf zu kühlen Getränken auch Anti-Mückenspray und schwört für die Abendstunden auf abbrennbare Räucherspiralen.

Johannes Giebelmann vom Nabu weist jedoch noch auf einen anderen Aspekt hin: "Die Mücken sind zwar für uns Menschen zeitweise lästig, aber für manch anderes Lebewesen unserer Erde lebensnotwendig. Die Rauchschwalben beispielsweise brauchen unter anderem die Mücken als Nahrung für die Aufzucht ihrer Jungen." Der alarmierende und dokumentierte Rückgang in der Insektenfauna habe inzwischen bereits Auswirkung auf die Vogelwelt.