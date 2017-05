Ein Ehrengrab für Erkners Ehrenbürger

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Das Grab von Ehrenbürger Dr. Bernd Rühle soll zum Ehrengrab erklärt werden, und zwar zum 10. September 2017. An diesem Tag wäre der 2014 verstorbene Lehrer, Kulturamtsleiter, Stadthistoriker und Gründer des Heimatvereins 85 Jahre alt geworden. Der Vorschlag, Rühles letzte Ruhestätte wegen seiner überragenden Verdienste zum Ehrengrab zu machen, kam vom Heimatverein. Der Bildungsausschuss hat die Idee am Montagabend einstimmig befürwortet. Zum selben Tag soll Rühle zudem mit einer Tafel geehrt werden, die der für Feuerwehr-Gründer Hermann Spindler ähneln soll. Das teilte Ressortleiterin Claudia Warmuth in derselben Sitzung mit.