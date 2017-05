Deutlich mehr Brandeinsätze

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Im Vergleich zu anderen Regionen erfreulich ist die Entwicklung der Feuerwehren im Amt Scharmützelsee. Die Zahl der aktiven Mitglieder ist stabil. Allerdings wurde auch die Arbeit mehr: Die Zahl der Einsätze stieg deutlich an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577809/

"Zuzug und Jugendarbeit" nannte Amtswehrführer Dierk Bünger als Gründe, warum die sieben örtlichen Feuerwehren im Amt Scharmützelsee aktuell sogar mehr aktive Mitstreiter haben als vor zwei Jahren. 122 sind es derzeit, vier mehr als im Jahr 2015. Allerdings waren es zwischendurch, 2016, sogar schon einmal 125. Inklusive der Jugendfeuerwehren, die es aber nicht in allen Orten gibt, und der Altersabteilung kommt die Feuerwehr im Amt Scharmützelsee derzeit auf 226 Mitglieder. Diese Zahlen präsentierte Bünger zuletzt vor dem Amtsausschuss.

Die Freiwilligen hatten in diesem Jahr bereits überdurchschnittlich viel zu leisten. Bis zum Stichtag 30. April wurden sie schon 13 Mal zu Einsätzen wegen eines Feuers gerufen. 2015 und 2016 waren es im gesamten Jahresverlauf jeweils 16. Weniger deutlich ist der Anstieg an Alarmierungen für andere Einsatzgebiete der Feuerwehr, darunter technische Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, und überörtliche Hilfe, wenn die Feuerwehren vom Scharmützelsee ihre Kollegen aus benachbarten Verwaltungeinheiten unterstützt. "Dennoch zeichnet sich für dieses Jahr auch insgesamt eine Steigerung der Zahl der Einsätze ab", sagte Bünger. Im Besonderen gilt das für die Wehr im größten Ort des Amtes, Bad Saarow. Dort kamen bis 30. April bereits 45 Einsätze zusammen; im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es gerade mal 20.

Das bringt unter Umständen auch steigende Ausgaben für das Amt mit sich. Zwar könne sich das Amt bei Verkehrsunfällen in der Regel die Kosten für einen Einsatz von Versicherungen zurückholen, sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Knuth. Anders aber sei es bei Brandeinsätzen, die grundsätzlich kostenlos seien. Bei besonders zeitintensiven Einsätzen wie im März, als in Diensdorf-Radlow ein Zweifamilienhaus ausbrannte, müsse das Amt zum Beispiel die Verpflegungskosten für die Einsatzkräfte übernehmen. Hinzu kämen auch Rückforderungen von Unternehmen, die ihre in der Feuerwehr aktiven Mitarbeiter für Einsätze von der Arbeit freistellen. "Insgesamt bleiben wir auf erheblichen Kosten sitzen", sagte Knuth.

Ihre Freizeit opfern die Feuerwehrleute indes nicht nur für Einsätze. Dieses Jahr kamen bis Ende April bereits knapp 5000 Stunden zusammen, davon nur gut ein Fünftel für Einsätze. Der große Rest entfällt auf Ausbildungen, Lehrgänge und Versammlungen.

Dass auch in Zukunft genügend Personal zur Verfügung steht, daran wird vor allem in Langewahl und Wendisch Rietz gearbeitet, wo es sehr aktive Jugendfeuerwehren gibt. Der Nachwuchs aus Wendisch Rietz traf sich zuletzt zu einer 24-Stunden-Aktion mit Feuerwehr-Alltag und spielerischen Einsätzen. "Wir erhoffen uns nun weiteren Nachwuchs, zusätzlich zu unseren derzeit sieben Kindern", sagt der stellvertretende Amtswehrführer Andreas Diebert.