Ausstellung der Malschule

Fürstenwalde (MOZ) Eine Jubiläumsschau zum 20-jährigen Bestehen der Fürstenwalder Malschule ist in den kommenden Wochen im Flur der 1. Etage der Stadtverwaltung am Markt zu sehen. Es dominieren Landschaften und Blumenmotive von 18 Künstlern. Zur Malschule unter Leitung von Gerd Kriening gehören Hobbymalerinnen und -maler. Die Senioren unter ihnen treffen sich Dienstagvormittag und die berufstätigen Donnerstagabend im Stadtteilbüro in der Mühlenstraße. Neue Mitglieder sind stets willkommen.