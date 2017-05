artikel-ansicht/dg/0/

Coswig (dpa) Auf der Autobahn 9 bei Coswig (Landkreis Wittenberg) ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Wildzaun geprallt und dabei ums Leben gekommen. Eine Frau und zwei Mädchen im Alter von acht und elf Jahren wurden bei dem Unfall am Dienstag zudem schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau am Mittwoch sagte. Demnach kam der 73 Jahre alte Mann mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die 62-jährige Frau und die beiden Kinder kamen in Krankenhäuser. Den Angaben nach handelt es sich bei den Insassen des Autos um eine Familie aus Potsdam.