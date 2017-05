Oranienburger Band Plekwek löst sich auf

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben unser Soll erfüllt", sagt Bassist und Sänger Daniel Wiesjahn, als er am späten Montagabend im Proberaum an der Lehnitzstraße das Ende der Band verkündet. Er klingt dabei ein wenig wie ein Polier, der nach monatelanger Arbeit eine Baustelle übergibt. Dabei geht nicht weniger als eine Ära zu Ende.

Plekwek gehören seit 2007 zu den erfolgreichsten Bands des Landkreises, veröffentlichten vier Alben, gaben 400 Konzerte in ganz Deutschland, Dänemark, Tschechien und Norwegen. Schon zwei Jahre nach ihrer Gründung standen die Oranienburger fast jedes Wochenende auf irgendeiner Bühne - in kleinen Clubs, auf großen Strandfesten an der Ostsee und vor fünf Jahren sogar als Support von Phil Bates und seinem legendären "Electric Light Orchestra", das vor allem in den 1980er Jahren internationale Erfolge feierte. Bates war von dem erfrischenden deutschsprachigen Poprock, den Plekwek selbst immer als Powerpop bezeichneten, so angetan, dass er den Oranienburgern anbot, mit ihm auf Tour zu gehen. Ein Angebot, das der Band vielleicht den Sprung ins Profimusikertum ermöglicht hätte. "Wären wir zehn Jahre jünger gewesen, hätten wir das vielleicht gemacht", sagt Plekwek-Sängerin Sonja "Sonne" Höschele. "Aber wir hätten für die Tour unsere Jobs aufgeben müssen. Das war uns dann doch zu riskant."

Den Sprung auf die ganz große Bühne wagten Plekwek noch einmal im Frühjahr 2015, als sie sich mit ihrer rührenden Ballade "Das Kind in mir" für den Eurovision Song Contest (ESC) bewarben. Für die Bewerbung wurde sogar ein aufwändiges Video gedreht. Doch Plekwek scheiterten schon den an den ESC-Regularieren. "Das Kind in mir" war damals schon drei Jahre alt - zu alt, um beim ESC in die Vorrunde gehen zu dürfen. "Ich hätte vielleicht mal die AGBs lesen sollen", sagt Sonja Höschele heute eher amüsiert über den Fauxpas.

Der Beliebtheit der Band tat das keinen Abbruch. Das Bemerkenswerte an Plekwek, deren Bandbreite vom Grungerock bis zur Grenze des Schlagers reichte, war immer, dass sie keine homogene Fanbasis hatte. Plekwek versammelte junges wie reifes Publikum vor den Bühnen, nicht selten alle Generationen einer Familie. Oberhavels Bildungsdezernent Dieter Starke sagte einmal, als er noch Leiter des Oranienburger Oberstufenzentrums war, er höre Plekwek immer gern im Auto, wenn er sich gerade über das Staatliche Schulamt ärgere. Und Plekwek waren eine sehr nahbare Band. Einmal im Jahr luden sie ihre Fans zu einer gemeinsamen Bustour ein, bei der alle zusammen für ein Konzert aufs Land oder an die Ostsee fuhren und nach dem Gig wieder gemeinsam zurück reisten.

Doch in den vergangenen Jahren lief es nicht mehr so. Vor zweieinhalb Jahren verließ Dennis "George" Klinke die Band. Seitdem wechselten sich vier Gitarristen ab. Der aktuelle, Chris Klein, hat nun nach weniger als einem Jahr auch schon wieder seinen Abschied angekündigt. "Wir haben keine Lust mehr, schon wieder auf die Suche zu gehen", sagt Sonja Höschele. "Ich habe in den vergangenen Jahren schon gefühlt eine Million kennengelernt." Davon abgesehen fühle sie sich müde. Und auch Daniel Wiesjahn gibt zu, dass die Luft irgendwie raus ist. Plekwek haben sich zwar etabliert, im Moment fehlt den Musikern aber die Idee, wie und wohin es weitergehen könnte. "Wir haben alles erreicht, was wir erreichen konnten", sagt Dennis Klinke, der seinem Gefühl schon vor zwei Jahren folgte, zwar für das Abschiedskonzert noch einmal mit auf die Bühne kommt, für ein Comeback aber nicht zur Verfügung stehen will.

Einfach so gehen wollen Plekwek nicht. "Wir feiern unseren Abschied ganz groß mit einem Open-Air-Festival am 5. August im Weidengarten. Wer uns dann noch nie gesehen hat, hat etwas verpasst", sagt Daniel Wiesjahn. Und danach? "Wir legen alle unsere Instrumente nicht weg. Und vielleicht, ja vielleicht... Nein, weiter wollen die Musiker noch nicht denken. Erst einmal widmen sie sich anderen Projekten. Sonja Höschele probt schon mit ihrem Projekt "Mullemuus", einer reinen Frauenband, die Grungerock macht.