Staugefahr auf Brandenburgs Autobahnen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der ADAC Berlin-Brandenburg rechnet zu den Pfingstfeiertagen am kommenden Wochenende mit dichtem Verkehr auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in Berlin und Brandenburg. Dies werde noch durch die Tatsache verstärkt, dass die Berliner Schüler sogar eine Woche Ferien haben und viele Familien in Richtung Nord- und Ostsee unterwegs sein würden, wie der ADAC mitteilte.