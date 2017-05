artikel-ansicht/dg/0/

Wittenberge/Neuruppin (dpa) Schon wieder Brandstiftung in Wittenberge (Prignitz): In der Nacht zum Mittwoch ist im Keller eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt worden, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 47 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik. Seit Januar ist in der Stadt 21-mal Feuer gelegt worden. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus und vermutet, dass die Tat Teil der Serie ist.