Dwayne Johnson lästert über Zac Efrons Lippen

Johnson und Efron gehören zu den Hauptdarstellern im Film «Baywatch», der an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Der Streifen knüpft an die Fernsehserie «Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu» an, die in den 90er Jahren Kult war.

In einer Filmszene musste «The Rock» seinen Schauspielkollegen wiederbeleben - was am Set offenbar für große Belustigung sorgte. «Es hat viel Spaß gemacht und wir haben gleich gewusst, dass wir uns dafür sehr veralbern werden», sagte Johnson.

In der TV-Show «The Late Late Show with James Corden» hatte Efron kürzlich gesagt, es habe wie in einer Kaugummi-Werbung geschmeckt. Es sei ein verrücktes Gefühl gewesen. «Ich dachte: Darin ist er auch gut?» Johnson sei einfach in allem der Beste.