Paris (dpa) Der Anschlag im Diplomatenviertel von Kabul hat nach Angaben der französischen Europaministerin Marielle de Sarnez Schäden in den Botschaften Deutschlands und Frankreichs verursacht. "Die Informationen, über die ich derzeit verfüge sind, dass es materielle Schäden in der Botschaft Frankreichs gibt", sagte sie am Mittwochvormittag im französischen Radio Europe 1. "Es gibt auch materielle Schäden in der Botschaft Deutschlands." Sie habe im Augenblick keine weiteren Erkenntnisse. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich zunächst nicht zu der Explosion.