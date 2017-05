Verärgert über Polizei-Kontrollen

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Nicht wenigen Lesern fuhr am Montag bei sommerlichen Temperaturen auf ihrem Badeausflug zum Dölchsee zwischen Gransee und Meseberg ein böser Schreck in die Glieder. Auf dem Meseberger Weg in Höhe Abzweig zum Dölchsee stand auf einmal die Polizei und "kassierte ab", wie die Granseerin Monika Hoffmann berichtet. Für diesen Straßenabschnitt gilt die Regelung "Durchfahrt verboten - Anlieger frei". Badeausflügler gelten laut Polizei nicht als Anlieger. "Aber kontrolliert wurde eigentlich überhaupt noch nicht in dem Bereich", ärgert sich Monika Hoffmann, die nun 20 Euro zahlen muss wegen einer Ordnungswidrigkeit. Polizeisprecher Toralf Reinhardt bestätigte am Dienstag die Präsenz der Ordnungshüter. Es sei üblich, dass bei Staatsbesuchen im Bundesgästehaus Meseberg die Zufahrtsstraßen von der Polizei besetzt werden, vor allem wegen der Sicherheit, aber auch um Kontrollen durchzuführen. So auch beim Besuch des indischen Premierministers am Montag. "Die Kontrollen sind rechtmäßig, und da geht es auch immer um die Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung", betonte der Sprecher. Die Bürger müssten eigentlich wissen, dass sie keine Anlieger seien, wenn sie den Meseberger Weg im Wald mit dem Auto nutzten, um im Dölchsee baden zu gehen. Reinhardt merkte bei der Gelegenheit an, dass die Kontrollen keine Eintagsfliege waren. In den nächsten sechs Wochen seien weitere Staatsbesuche geplant, die im Schloss Meseberg zu Gast sein werden. Mit anderen Worten, die Polizei werde weiter kontrollieren.