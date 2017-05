Arbeitslosenzahl im Havelland sinkt weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Im Havelland ist die Zahl der Arbeitslosen im Monat Mai erneut gesunken. Auch ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr verzeichnet die Agentur für Arbeit mit Sitz in Neuruppin in hiesiger Region. Demnach stehen aktuell 5.479 Menschen nicht in Lohn und Brot. Das sind 833 Jobsuchende weniger als vor einem Jahr und 111 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 Prozent - ein Rückgang von 0,3 Prozentpunkte kann damit gegenüber dem Vormonat ausgewiesen werden.

"Der Rückgang von April zu Mai ist üblich. Viele Angehörige der Bauberufe, aus dem Verkauf und dem Tourismus haben saisontypisch einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Gleichzeitig steigen aber auch die Schwierigkeiten, Fachkraftstellen zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Verarbeitenden Gewerbe zu besetzen", so Agenturchefin Cornelie Schlegel. "Ein gutes Signal für die Region" sei jedoch die Arbeitslosenquote als solche.

Mit Blick auf die Geschäftsstellenbereiche stellt sich die Situation wie folgt dar: In der Region Nauen sind derzeit 2.947 Menschen beschäftigungslos, die Quote liegt entsprechend bei 4,7 Prozent. Im westlichen Havelland suchen 2.532 Menschen einen Job, die Arbeitslosenquote wird mit 10,6 Prozent angegeben. Stellenangebote werden aktuelle in den Wirtschaftszweigen Verkehr und Lagerei, Handel und Verkauf offeriert. Insgesamt sind seit Jahresbeginn weniger Arbeitsstellen gemeldet, 1.727 an der Zahl.