Renault: Feinschliff für Bestseller Captur

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kleine SUVs sind gefragter denn je. Die Hochsitze im stadtfreundlichen Format wie der bereits 2013 eingeführte Renault Captur auf Clio-Basis (Länge 4,12 Meter) gehen weg wie warme Semmeln. Der pfiffige Franzose, serienmäßig unter anderem mit längs verschiebbarer Rückbank, riesigem Schub- statt Handschuhfach und reichlich Laderaum (bis 1235 Liter) ausgestattet, hat es 2016 zum meistverkauften SUV seiner Klasse in Deutschland und Europa gebracht. Und er will sich auch künftig, wenn die Konkurrenz zahlreicher wird, wenn zum Beispiel Opel mit dem Crossland X, Seat mit dem Arona oder VW mit T-Cross in sein Revier eindringen, nicht ans Blech fahren lassen, wie das soeben vollzogene Facelift unterstreicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577838/

So wartet der nach wie vor als Fronttriebler ausgelegte Captur Ende Juni mit komplett neu gestalteter Front im Stile des großen Bruders Kadjar, auf Wunsch auch mit LED-Scheinwerfern, Panorama-Glasdach, Bose-Soundsystem sowie Fahrerassistenten zur Überwachung des Toten Winkels und zum teilautomatischen Einparken auf. Im Fahrgastraum, wo bislang Billigplastik vorherrschte, gibt es künftig geschäumte Oberflächen, neue Türverkleidungen mit gepolsterten Armstützen, stärker konturierte Sitze und feineres Material, wohin man auch schaut. Fortschritte macht der Franzose auch in Sachen Individualisierung. 35 verschiedenen Farbkombinationen für Innen und Außen und fünf Ausstattungspakete stehen künftig zur Wahl. Topmodell ist der „Initiale Paris“, der alles mitbringt, was Renault in dieser Fahrzeugklasse zu bieten hat, darunter feines Nappaleder für die Sitze, Soundsystem sowie Multimediapaket mit Sieben-Zoll-Touchscreen, Navi und voller Vernetzung des Autos.

Die Motorisierung umfasst wie gehabt vier effiziente Turbomotoren, zwei Benziner (90/118 PS) und zwei Diesel (90/110 PS), die in je einer Leistungsstufe auch mit komfortablem Doppelkupplungsgetriebe statt Handschalter angeboten werden. Wer für die Zukunft der grundsoliden und sparsamen Diesel, die im Captur mit Normverbräuchen von 3,6 bis 3,8 Litern glänzen, Schwarz sieht, dem sei der von uns gefahrene Benziner mit 118 PS (1,2-Liter-Vierzylinder) empfohlen. Der laufruhige, angenehm durchzugsstarke Turbo versieht serienmäßig im Verbund mit einem knackigen Sechsganggetriebe seinen Dienst, beschleunigt den Captur in 9,9 Sekunden bis auf Tempo 100 und ohne langen Anlauf weiter bis zur Höchstmarke von 182 km/h. Werksangabe für den Durchschnittsverbrauch: 5,5 Liter Super.

Die leicht erhöhten Preise beginnen bei 15.890 Euro, womit der Renault nach wie vor zu den günstigsten SUVs seiner Klasse zählt. Er kann künftig aber auch teuer: „Initiale Paris“ mit 118-PS-Benziner gibt es erst ab 25.490 Euro. Wolfgang Brekeller