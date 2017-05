Vernehmung des Terrorverdächtigen geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei hatten den Flüchtling am Dienstag in einem Jugendheim in Gerswalde in der Uckermark in Gewahrsam genommen. Er soll per Messengerdienst seiner Mutter erklärt haben, dass er in den "Heiligen Krieg" ziehe.

Die Ermittler prüfen, ob der Jugendliche einen Selbstmordanschlag in Berlin plante. Entsprechende Hinweise soll die Brandenburger Polizei von Ermittlungsbehörden aus Hessen und Berlin erhalten haben. Laut Bundesinnenministerium gab es keine unmittelbare Anschlagsgefahr.