Drama um das Dichter-Paradies in Buckow

Buckow (MOZ) Kulturministerium, Landkreis und Denkmalschutzbehörde haben sich im Streit um die Zukunft des Brecht'schen Sommeridylls in eine ausweglose Lage manövriert. Der Imageschaden für die Gedenkstätte in Buckow, aber auch über das Land hinaus sind absehbar.

In dieser Woche stellte der Landkreis Märkisch-Oderland das Baurecht für einen Besucherpavillion im Garten des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow (Märkisch-Oderland) her. Der genehmigte Bauantrag wurde entsprechend veröffentlicht. Der Kreis als Eigentümer der Gedenkstätte kann mit dem Bau beginnen. Einem Bau, der inzwischen von allen Seiten abgelehnt oder zumindest als verbesserungswürdig angesehen wird.

Der Landkreis hatte den Neubau im denkmalgeschützten Garten beantragt, weil im eigentlichen Brechthaus nicht alle Wohnräume des berühmten Nutzerpaares gezeigt werden können. Sie werden von der kleinen Verwaltung belegt. Es fehlt Platz für Ausstellungen, größere Besuchergruppen, Veranstaltungen - ein unhaltbarer Zustand. Landrat Gernot Schmidt (SPD) hat deshalb einige Architekten beauftragt (ein begrenztes Ausschreibungsverfahren), Vorschläge für einen Service- und Besucherpavillon vorzulegen. Das Landesdenkmalamt lehnte dies als unakzeptablen Eingriff in das Gartendenkmal ab, zumal die idyllische Anlage am See einen direkten Bezug zum Werk von Brecht habe.

Kulturministerin Martina Münch (SPD) entschied zu Beginn des Jahres, dass der schwerwiegende Eingriff in den Garten vertretbar sei, da sich die Situation dadurch verbessere und eine touristische Entwicklung ermöglicht werde. Sie machte in ihrer letztinstanzlichen Zustimmung zur Baugenehmigung Auflagen, den Pavillon etwas schmaler zu bauen und leicht zum Gartenrand zu verschieben.

Nach einem Bericht dieser Zeitung über das Bauvorhaben regte sich Widerstand gegen den Eingriff. Der Landesdenkmalbeirat setzte einen Termin in Buckow an und einigte sich mit Landrat und Ministerin darauf, dass noch einmal eine Expertenkommission Vorschläge erarbeiten soll. Das Gremium, der Gestaltungsbeirat der Landesarchitektenkammer, tagte am 5. Mai vor Ort. Man stellte fest, dass die Errichtung eines Besucherpavillons nachvollziehbar sei. Allerdings werde der vorgelegte, konventionelle Entwurf durch seine ungegliederte Kubatur der Bedeutung des Ortes nicht gerecht, heißt es in einer Stellungnahme. Die Experten empfahlen einen planerischen Neustart in Form eines architektonischen, gartengestalterischen Wettbewerbs. Landrat Schmidt lehnt einen solchen Wettbewerb ab. Das würde ein aufwändiges Planungsverfahren samt Raumbedarfsermittlung erfordern.

Der Landrat bat stattdessen den Architekten seines bevorzugten Entwurfs, die Kritikpunkte in eine neue Fassung einzuarbeiten. Diese wurde an das Kulturministerium geschickt. Dort lehnt man den überarbeiteten Entwurf jedoch ab und wünscht nun auch einen Wettbewerb. Schmidt betonte gegenüber dieser Zeitung, dass den niemand gegen den Willen des Landkreises durchsetzen kann. Der Pavillon-Entwurf vom Januar mit den kleinen Korrekturen ist genehmigt. Aus dem Kulturministerium wird bestätigt, dass die Genehmigung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann.

Bleibt die Frage der Finanzierung. Ursprünglich baute der Landkreis auf 400 000 Euro aus dem EU-Programm ländliche Entwicklung, 100 000 vom Land, 200 000 aus dem Haus der Bundesstaatsministerin für Kultur und 100 000 Euro Eigenanteil. Die Bundesstaatsministerin Monika Grütters schien von der Debatte um den Neubau aufgeschreckt und richtet entsprechende Fragen an das brandenburgische Ministerium. Dass man Bundesmittel in ein strittiges Projekt steckt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Auch das Land könnte seine Fördermittel zurückhalten. Schmidt zeigte sich angesichts dessen nicht beeindruckt. Er lässt prüfen, ob sich der EU-Anteil erhöhen lässt. Außerdem bestände die Möglichkeit, dass der Kreis seinen Anteil steigert, sagte der Landrat. Er selbst hätte auch lieber den überarbeiteten Entwurf gebaut. Aber da der nicht genehmigt wird, scheint Schmidt wild entschlossen, die Ursprungsvariante umzusetzen.