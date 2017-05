Oranienburg will Ansiedlung von Tieranlagen steuern

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Oranienburgs Stadtverordnete bekräftigten am Montagabend erneut ihre grundsätzliche Ablehnung einer Massentierhaltung im Stadtgebiet. Dazu hatten sie sich bereits im vorigen Jahr bekannt, als erste Pläne für die Errichtung einer Legehennenanlage in Zehlendorf öffentlich wurden. Inzwischen läuft das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für zwei Legehennenbetriebe mit jeweils 21 000 Plätzen nördlich der Schmachtenhagener Straße in Zehlendorf. Bis zum 15. Juni muss sich die Stadt in einer Stellungnahme dazu äußern.