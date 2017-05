In Heidelandschaft bleibt vorerst Brandwache

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (dpa) Nach dem Großbrand in der Lieberoser Heide bei Cottbus gibt es keine Anzeichen für ein Wiederaufflammen des Feuers. Das teilte die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg am Mittwoch als Eigentümerin eines großen Teils der betroffenen Fläche mit. Derzeit und auch in den nächsten Tagen gebe es eine Brandwache, die das Gelände umfahre und das Gebiet nach Glutnestern absuche.