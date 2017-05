Pfingstmontag: Jubiläum in Cammer

artikel-ansicht/dg/0/

An der Bockwindmühle Cammer ist an Pfingstmontag jede Menge los.

Zum nunmehr 10. Mal wird der Mühlentag am Pfingstmontag im geografischen Mittelpunkt des Landkreises, an der Bockwindmühle in Cammer begangen. Und wie immer stehen die Kinder im Mittelpunkt, denn der ausführende Dorf- und Heimatverein will nicht nur die Mühlentradition erhalten, sondern auch an den Internationalen Kindertag am 1. Juni erinnern.

Alle Besucher werden bei freiem Eintritt die Mühle und die faszinierende Mühlentechnik besichtigen können. Mühlensagen und Mühlengeschichte runden das Angebot rund ums Mahlen ab. Vor der Mühle wird ein großer Markt aufgebaut. Seltene Schafsrassen werden vorgestellt. Wer Robin Hood spielen will, darf sich im Bogenschießen ausprobieren. Es besteht die Möglichkeit eigene Tonbecher zu formen oder schon fertige zu erwerben. "Es wird sogar ein kleines Fahrgeschäft geben", lädt Vereinsvorsitzender Joachim Richter ein, während Christiane Ginzel von der Awo-Ortsgruppe davon ausgeht, dass wieder leckere Kuchen und Torten von den Dorffrauen gefertigt werden. Spannend wird es am frühen Nachmittag wenn die Jugendfeuerwehr eine Löschübung vorführen wird und die Tanzgruppe des Damelanger Freizeit und Fastnachtsvereins ihr Können zeigt. Die im ganzen Fläming und darüber hinaus bekannten "Cammertänzer" dürfen selbstverständlich bei einem Großereignis in ihrem Dorf fehlen. Das allererste Mühlen- und Kinderfest fand im Jahr 2008 aus Anlass des Dorfjubiläums statt. Der große Zuspruch veranlasste die Aktiven das Fest in den Folgejahren fortzuführen.

Wo sonst als in Cammer, dem Zweimühlendorf, sollte man die alte Technik besichtigen. Die Bockwindmühle wird seit fünf Jahren durch den Dorfverein betrieben. Rund um die Mühle haben wir versucht, neben den schon erwähnten weitere Angebote für die Jüngsten vorzubereiten. Reiten, Hüpfburg und Bungee Jumping und vor allem die Chance einen Bagger zu bedienen, sind nur einige der Möglichkeiten für die Kinder. Die ganze Zeit über finden Führungen durch die Mühle statt. Die Naturwacht wird über die Fauna und Flora unserer Region informieren. "Wir laden alle aus nah und fern ein, mit uns mitzufeiern und mitzuspielen" fordert Joachim Richter noch einmal zum Kommen auf.

Das 10. Kinder- und Mühlenfest in Cammer findet am Pfingstmontag von 11.00 bis 17.00 Uhr statt.