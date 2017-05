Filmvorführung & Mühlenerkundung

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Rund um den deutschen Mühlentag gibt es auch an Großkopfs Turmwindmühle in Niemegk wieder ein kleines Programm. Am Pfingstsonntag lädt der Verein ab 20.00 Uhr zu einem Freilichtkinoabend unter der Kulisse der Turmwindmühle ein. Es wird der Film "Honig im Kopf" mit Til Schweiger gezeigt. Dazu konnte der bekannte Filmvorführer Helmut Göldner aus Sachsen Anhalt gewonnen werden, der bereits auf der Berliner Berlinale für seine langjährige Tätigkeit als Filmvorführer geehrt wurde. Am Pfingstmontag steht die Turmwindmühle im Mittelpunkt. In den vergangenen Monaten wurde die äußere Sichthülle neu verfugt. Ab 11.00 Uhr wird Pfarrer Geißler den Mühlengottesdienst abhalten. Der Columbusbus wird mehrmals zwischen den Mühlen in Marzahna und Niemegk pendeln und es ermöglichen sich zwei Mühlen an einem Tag anzuschauen.