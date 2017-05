Ausflug zur Neuen Mühle

artikel-ansicht/dg/0/

Erstmals wurde eine Wassermühle an dieser Stelle der Buckau im Jahre 1368 urkundlich erwähnt. Seit 1438 gehören die Mühle und der alte Wartturm zur StadtUm 1900 befand sich die gesamte Mühlenanlage in einem desolaten Zustand, woraufhin die Stadtväter 1905 beschlossen, die Mühlen- und Bäckereigebäude abzureißen und an ihrer Stelle ein Ausflugslokal zu errichten, das sich zu einem Besuchermagnet entwickelte. In den 90er Jahren stand das Gebäude wieder geraume Zeit leer und war verfallen. Mit dem Neubau 1996, durch den Filmproduzenten Horst Wendlandt, erfuhr die Mühle eine erhebliche Aufwertung, führte jedoch ein Schattendasein. Heute zeigt sich das Ausflugslokal mit seinem Fachwerkstil traditionell und modern. Mit Dinner- und Comedyshows, Biergartenfeste, Candle-Light-Dinner und Sonntagsbrunch wird mehr geboten als reine Gemütlichkeit, was unterschiedliche Interessengruppen anlockt. "Auch die Brandenburger entdecken dieses wunderschöne Fleckchen Erde direkt vor ihrer Haustür immer mehr", freut sich die Geschäftsführerin. Kein Grund für Kati und Torsten Nachtigall sich zurückzulehnen, sie investieren kräftig in das Denkmal. Das Richtfest für ihr neues Radfahrerhotel im 4-Sterne-Niveau wurde im Mai gefeiert. "Wir sind leicht im Verzug. Aber der Innenausbau ist voll im Gange und im Juli kommen die Möbel für das Gästehotel. Die ersten Anfragen für Buchungen sind schon eingegangen", berichtete die Eigentümerin. Es entstehen 18 Zimmer mit Balkon und Terrasse, die jeweils mehr als 30 Quadratmeter groß sind. Neben der Rezeption gibt es einen Wellnessbereich mit zwei Saunen, Ruhe- und Massageraum und einem Whirlpool. Was heute noch an die alte Mühle erinnert, ist der mittelalterliche Wartturm, der Teil der Landwehr der Neustadt von Brandenburg war und als letztes bauliches Zeugnis der Neustadt im 15. Jh. gilt. Geplant ist es, den Turm wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Förderanträge dafür sind schon gestellt. Nicht nur altes auch neues bleibt erhalten. Für den Country-Club Brandenburg an der Havel ist das Gelände rund um die Neue Mühle fast schon ein zweites Zuhause geworden. Alljährlich findet hier das Brandenburger Country-Weekend statt. Eine Traditionsfest, das auch mit den neuen Eigentümern am 21. und 22. Juli fortgesetzt wird.