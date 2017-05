Hennigsdorfer Paar seit 65 Jahren verheiratet

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Bei der Auswahl des in einem sanften cremegelb gehaltene Kostüms hat Gerhard Wojczik seine Frau Gisela beraten. Schließlich hat er ein Interesse daran, dass sie zur heutigen Eisernen Hochzeit und am Freitag zur Familienfeier schick aussieht. Der gemeinsame Kauf ist aber auch Symbol dafür, das die Ehe der beiden Hennigsdorfer 65 Jahre gehalten hat. Wichtige Entscheidungen - und ein solches Festkleid gehört nun mal dazu - wurden immer gemeinsam getroffen. Gab es mal Zoff, redeten beide darüber. "Man muss Probleme sofort ansprechen", verrät die 82-Jährige ihr Rezept für häuslichen Frieden. Ihr vier Jahre älterer Ehemann kann sich einen seiner oft und schnell über die Lippen kommenden Scherze nicht verkneifen: "Und wenn ich nicht spure, werde ich angeschnauzt."

artikel-ansicht/dg/0/1/1577872/

Spuren. Es ist eigentlich eine einzige geradlinige Spur, die sich durch beider Leben zieht. Er in Nieder Neuendorf, sie in Hennigsdorf geboren, haben nie ihre Heimatstadt verlassen. Hochzeit, erste Wohnung, die Geburt der beiden Söhne, Aus- und Weiterbildung im Beruf - alles fand in der kleinen Industriestadt statt. Und als im Sommer 1989 auch viele Hennigdorfer die DDR via Ungarn verließen, sagte Gisela Wojczik: "Wir sind die, die hier das Licht ausmachen." Rückblickend schiebt sie hinterher: "Wir gehören einfach hierher."

Das Ehepaar scheint solche klaren Entscheidungen zu lieben. Am besten solche, die lange, wenn nicht ein Leben lang Bestand haben. Für Gerhard war schon mit 19 Jahren klar, wen er heiraten wollte. Dafür reichte ein Blick in den großen Tanzsaal des damaligen Nieder Neuendorfer Gasthauses Marzahn. "Die ist ein Traum", sagte sich der gelernte Binnenschiffer und entschied mit einem Blick auf die erst 15-jährige Gisela Krzikalla: "Das wird deine Frau. Damit hat es sich erledigt."

Erledigt hatte sich auch der noch gar nicht begonnene erste Tanz eines Lehrers, der der Tischherr von Gisela war. Ehe dieser sie aufgefordert hatte, war Gerhard bereits fixer gewesen. Über seine Schnelligkeit kann sich Gerd, wie ihn seine Frau nennt, noch heute wie ein kleiner Bube amüsieren: "Den habe ich ausgebotet."Allerdings hatten sich beide so früh füreinander entschieden, dass die Sache mit dem Aufgebot einen Haken hatte. Gisela würden zum Zeitpunkt der Hochzeit noch sechs Monate an der Volljährigkeit fehlen. Da aber die Eltern nichts gegen die Ehe einzuwenden hatten, öffnete deren Unterschrift die Tür für ein rauschendes Fest - vor allem am Polterabend. "Da kam die ganze Feuerwehr", erinnert sich der Ehemann, der damals selbst zur Löschtruppe gehörte. Und mit den Kameraden erschien ein Lkw voller Porzellan. Das Hochzeitsbankett startete mit einem kleinen Patzer. Der 35 Grad heiße Tag hatte die Hühnersuppe sauer werden lassen. Zuzeiten, in denen noch Lebensmittelmarken den Einkaufszettel bestimmten, war das durchaus ein Verlust. Der Schnaps war übrigens ein selbst gemixtes Ost-West-Gemisch. Die Essenzen stammten aus Tegel, der Primasprit kam aus Hennigsdorf.

Der Weg durchs gemeinsame Leben liest sich wie ein ABC der Sorgen und Freuden des DDR-Alltags. Dazu zählte der Jahre dauernde Kampf um eine ordentliche Wohnung. Als die um Hartmut und Roland gewachsene Familie 1954 eine Zwei-Zimmer-Wohnung beziehen konnte, war das ein großes Glück. Beide mussten sich keine Sorge um den sicheren Arbeitsplatz machen, konnten aber ihre Sehnsucht, fremde Länder zu erkunden, nicht verwirklichen. Nach 1989 haben sie dann halb Europa und den Norden Afrikas bereist. Der Pachtgarten in Papenberge und die Freude am Gesang im Chor der Volkssolidarität - Gerhard Wojczik trägt zum Ehrentag eine Schlipsnadel mit Notenschlüssel - haben auch im Rentenalter nie Langeweile aufkommen lassen.

"Ich bin ganz glücklich, meinen Mann heute an meiner Seite zu haben", sagt die zwischen Torten und Schnittchen für die Rathausgratulanten sitzende Ehefrau. Fünf lange Jahre voller schwerer Krankheiten hatten in ihr die Angst gesät, dass "Gerd schon auf dem Weg ins Jenseits war." Der schnippst die problematische Zeit mit einem Scherz beiseite: "In Hennigsdorf hatten sie die Fahnen schon auf Halbmast gesetzt." Wer solch eine Zeit durchlebt hat, für den ist das Eiserne Hochzeitsjubiläum ein ganz besonderer Tag. Kein Wunder, dass sich beide nur eines wünschen: Gesundheit.