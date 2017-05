artikel-ansicht/dg/0/

Geltow (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich in der Debatte um die Bundeswehr klar von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) abgegrenzt. Man dürfe die Soldaten nicht pauschal unter Generalverdacht stellen, sagte Schulz am Mittwoch bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam. Von der Leyen hatte der Bundeswehr ein "Haltungsproblem" vorgeworfen, sich später aber für pauschale Kritik entschuldigt.