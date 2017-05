artikel-ansicht/dg/0/

Gerswalde (dpa) Bei dem 17-jährigen Terrorverdächtigen, der am Dienstag in der Uckermark von Spezialkräften festgenommen wurde, handelt es sich tatsächlich um einen Syrer. Das konnte jetzt durch das Landeskriminalamt (LKA) zweifelsfrei geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Potsdam mitteilte.