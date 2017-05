Verdacht gegen Terrorverdächtigen nicht bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Terrorverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer aus Gerswalde (Uckermark) hat sich nicht bestätigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam werde gegen den Mann kein Haftbefehl beantragt. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hatte den Mann am Dienstag in einer Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge festgenommen. Zuvor soll er in einer Nachricht an seine Mutter ein Selbstmordanschlag in Berlin angekündigt haben.