Nach 500 Jahren hinter Kalk und Stein

"Was sich hinter den Nischen verbirgt, begeistert mich immer wieder", so Susanne Nitsch, die zusammen mit den Denkmalpflegerinnen Katrin Witt und Anja Castens in dieser Woche nun feierlich die Enthüllung der dritten Chornische in der St. Johanniskirche vornahm. Auch hinter ihr verbirgt sich eine spektakuläre Wandmalerei, die zwei unabhängige Szenen mit einem gemeinsamen Thema zeigt: die Erlösung der Gläubigen durch Jesus Christus. "Dabei stellt der linke Teil des Bildes mehrere Figuren dar, von denen der linksstehende anhand des Kreuzstabes als Johannes der Täufer identifiziert werden kann. Das Schaf neben ihm symbolisiert dann Jesus Christus", erklärt Anja Castens. Bei den knienden, betenden Figuren neben ihm könnte es sich ihren Ausführungen zufolge zudem um den Kurfürsten Friedrich I von Brandenburg, bei der weiblichen Figur daran anschließend um seine Frau Elisabeth handeln. "Aber das sind nur Vermutungen, da Friedrich I ein großer Stifter der Kirche war", so Castens weiter. Die rechte Seite stellt dann den Engel am Grab dar, das ganze unter einer Art Baldachin mit gotischen Elementen. "Getrennt sind die Szenen durch einen Banner mit lateinischem Schriftzug, der für uns im Moment aber noch nicht lesbar ist", berichtet die Denkmalpflegerin. Sie als auch Katrin Witt und Restauratorin Susanne Nitsch hoffen deshalb, zukünftig durch weitere Spenden Untersuchungen, beispielsweise durch UV-Licht, finanzieren zu können, die neue Erkenntnisse zu Tage fördern. Auch die verbleibenden vier Nischen sollen zudem geöffnet, restauriert und konserviert werden. Dabei haben es sich Susanne Nitsch, Anja Castens und Katrin Witt nicht nehmen lassen, schon einmal einen Blick in die fünfte Nische zu werfen. Denn die Mitte lassen sich die Drei als "krönenden Abschluss", wie sie sagen. Katrin Witt verriet diesbezüglich aber bereits, dass es sich um textile Elemente handelt. Jedoch hat die Nische während des Barock eine Umgestaltung erfahren. Auch hier erwartet uns also Spannendes", verspricht Witt.