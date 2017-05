FC Ingolstadt kann Mittelfeldmann Kittel lange binden

artikel-ansicht/dg/0/

Dasselbe war zuvor schon bei dem von anderen Clubs umworbenen Mittelfeldakteur Almog Cohen gelungen, der ebenfalls mit in die 2. Liga geht.

Kittel hat seine Karriere nach einigen Verletzungen in Ingolstadt wieder richtig in Schwung gebracht. Er habe beim FCI beste Bedingungen und mit der Hilfe der medizinischen Abteilung wieder topfit werden können, äußerte der 24-Jährige in einer Vereinsmitteilung. «Ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen gerne zurückbezahlen und in Zukunft noch viele Erfolge mit dem FCI feiern.»

Kittel war vor einem Jahr ablösefrei von Eintracht Frankfurt gekommen. Für Ingolstadt erzielte er in 20 Bundesliga-Begegnungen zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.