Einbrecher auf Diebes- und Zerstörungstour

Paretz (MOZ) In Paretz haben Einbrecher in der Nacht von Montag zu Dienstag das Gelände einer Bootssteggemeinschaft an der Havel heimgesucht. Unter anderem wurden vier Boote, ein Bauwagen und ein Schuppen aufgebrochen.

Gestohlen wurden zwei Kabeltrommeln und eine Wasserpumpe. Die Diebe hatten auch mehrere Türvorhängeschlösser zerschnitten. An einem der Sportmotorboote, das auf einem Anhänger an Land stand, versuchten die Diebe den Außenbordmotor abzumontieren, was aber offensichtlich nicht vollends gelang. Dafür ließen sie einen 20 Liter Benzintank mitgehen. Weiterhin machten sie sich an zwei im Wasser liegenden Motorboten zu schaffen. Hier wurden zwei Außenbordmotoren der Marken Yamaha (2,9 KW Motorleistung) und Suzuki (11,03 KW Motorleistung) gestohlen.

Ein Ruderboot, das zuvor ebenfalls an der Steganlage gelegen hatte, wurde etwa einen Kilometer weiter am Havelufer aufgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter es eventuell zum Abtransport ihrer Diebesbeute benutzt haben. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5.500 Euro geschätzt. Die Wasserschutzpolizei nimmt unter 0331/9688-424 Hinweise entgegen.