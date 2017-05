artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Als Drogenkurier brachte ein 44-Jähriger fast 300 Kilogramm Marihuana von den Niederlanden nach Berlin - im Auftrag seines Vaters. Rund sechs Jahre nach seiner letzten Schmuggelfahrt ist der Sohn zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht der Hauptstadt sprach den Angeklagten am Mittwoch der Beihilfe zum Drogenhandel schuldig. In zehn Fällen habe er sich am Schmuggel von Marihuana beteiligt.

Der 44-Jährige hatte die Taten in der Zeit von Juli 2010 bis Oktober 2011 gestanden. Er sei auf Wunsch seines Vaters als Kurierfahrer aktiv geworden, erklärte der Angeklagte. "Ich wurde so erzogen, dass man seinem Vater zu helfen hat." In einem gemieteten Auto seien sie jeweils von ihrem niederländischen Heimatort zu Treffen mit Abnehmern in Berlin gefahren. Sein Vater habe die Geschäfte abgewickelt. "Ich bin kein krimineller Mensch, ich habe mich stets unwohl gefühlt", sagte der 44-Jährige. Er habe die Unterstützung für seinen Vater dann von sich aus beendet.

Den Ermittlungen zufolge war der Sohn Helfer beim Schmuggel von insgesamt 283 Kilogramm Marihuana an gesondert verfolgte Käufer in der Hauptstadt. Im Juli 2016 wurde er in den Niederlanden festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Sein Vater sei kürzlich verstorben, sagte der Angeklagte. Das Urteil entsprach im Wesentlichen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.