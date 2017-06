Pause für den Barnimer Tischtennis

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578017/

In der Barnimliga gaben die Gaststarter vom ESV Angermünde und TTC Finow VI von Beginn den Ton an. Die direkten Vergleiche endeten mit je einem Heimsieg. Der ESV gab gegen den TSV Lindenberg noch einen Punkt ab, Finow verlor in Werneuchen und spielte 9:9 unentschieden gegen den Bernauer TTC. Finows Leistung ist beachtlich, denn das Team musste bereits ab dem 8. Spieltag krankheitsbedingt auf ihre Nummer eins Siegmar Bessert verzichten. Später folgten noch Peter Schulz und Martin Zarutzki (Krank/Verletzung). Die eingesetzten Nachwuchsspieler Louis Bath und Johannes Bernitz (beide B-Schülerklasse) erwiesen sich als guter Ersatz und empfahlen sich für die Zukunft in Finows Männerteams. "Dank geht auch an unsere anderen Ersatzspieler, die auch Anteil am Erfolg haben", so Finows Kapitän Bruno Machner.

Die besten acht Bilanzen der 44 Spieler an Nr. 1/2 erzielten: Roy Peuß (Angermünde/42:4 Spiele), Mario Gruppe (Werneuchen II/46:10), Carsten Weber (Angermünde/34:6), Carsten Bruch (Biesenthal/41:14), Jan Schwuchow (Bernau II/27:11), Louis Bath (Finow VI/19:5), Marc Horland (Lindenberg II/25:13), Bruno Machner (Finow VI/26:15).

Die besten acht Bilanzen von 67 eingesetzten Spielern an Nr. 3/4: Ramon Lesch (Lindenberg II/23:4), Zbiegnew Dziurzynski (Bernau II/23:5), Martin Zarutzki (Finow VI/23:9), Matthias Hoffmann (Bernau II/16:3), Mario Berndt Angermünde/23:13), Wolfgang Zosel (Biesenthal/26:20), Rene Fiebelkorn (Angermünde/26:20), Leu Hieu (Top Spin Bernau III/13:7)

Bei den Doppeln spielten unter 93 eingesetzten Paarungen beste Bilanzen: Carsten Bruch/Thomas Hartert (Biesenthal/14:2), Roy Preuß/Rene Fiebelkorn (Angermünde/10:4) und Siegmar Bessert/Peter Schulz (Finow VI (6:0), Carsten Weber/Marco Berndt (Angermünde/9:4), Louis Bath/Johannes Bernitz (Finow VI/4:0).