Meisterliche Auftritte vom Leichtathletik-Senior

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578018/

Meisterlich im wahrsten Sinne des Wortes absolvierte er den 100-m-Sprint in 15,67 Sekunden und ließ im Weitsprung einen Gold-Versuch mit 3,66 Meter ins Protokoll schreiben. Nur ein Teilnehmer der Altersklasse 75 war im Dreisprung besser, wo Gerd Meister 7,08 Meter schaffte.

Zusammen mit weiteren brandenburgischen Sportlern startete Gerd Meister in Berlin-Spandau als Startgemeinschaft Potsdam/Finsterwalde in der Qualifikation zur Deutschen Team-Meisterschaft der Altersklasse 70/75. Der Uckermärker wurde über 100 m (15.89 s) und beim Weitsprung (3,62 m) sowie in der 4x100-m-Staffel/61,79 s) eingesetzt. Unter sieben Teams setzten sich die Brandenburger deutlich durch und werden an der Endrunde im September in Kevelaer (Nordrhein-Westfalen) teilnehmen.