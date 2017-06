Erster Neuzugang beim FSV

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Vollzug bei einem Neuzugang für die kommende Saison meldete der frischgebackene Meister der Fußball-Landesliga Nord, der FSV Bernau. In der Brandenburgliga wird dann Jean-Pierre Dellerue von TuS Sachsenhausen die Hussitenstädter verstärken. Warum die Verpflichtung so kurz nach dem Meisterschafts- und Aufstiegsjubel der Bernauer am Wochenende bekannt gegeben wird, erklärte der Sportliche Leiter des FSV, Moussa Doumbia, mit Formalitäten, die nun erledigt seien.