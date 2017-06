Kalender mit Tipps für die Sommerferien

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der vom Beeskower Familienbündnis herausgegebene Ferienkalender 2017 ist in der Märkischen Tourismuszentrale und anderen einschlägigen Einrichtungen erhältlich. Er enthält zahlreiche Angebote für die Sommerferien. Das Jugendteam Beeskow bietet beispielsweise eine Fahrt zum Filmpark Babelsberg am 20. Juli an (Anmeldungen bis 13. Juli), im DRK-Familienzentrum gibt es am 26. Juli einen Tag der offenen Töpferwerkstatt und die Stadtbibliothek ist ebenfalls mit zahlreichen Veranstaltungen dabei, zum Beispiel am 11. August mit einem "Kleinen Forscherfest". Als einziger Betrieb öffnet die BHW Holzwerkstoffe (Spanplattenwerk) am 16. und 17. August seine Türen für Rundgänge.