Rita Gerst holt Gold und Bronze

Solingen (MOZ) Rita Gerst von der SG Gaselan Fürstenwalde hat sich bei den Deutschen Badminton-Meisterschaften in Solingen den Titel in der Altersklasse O75 geholt. Insgesamt waren bei den dreitägigen Titelkämpfen in einer Zwölferfeldhalle 540Teilnehmer in den Altersklassen O35-75 am Start.

Im Dameneinzel am ersten Tag spielte sich Rita Gerst bis ins Finale. Dort behauptete sie sich gegen Ursula Jurkschat (Schwarzenbeck) mit 21:17 und 21:9. Tags darauf trat sie im Damendoppel in der O70 zusammen mit ihrer Partnerin Renate Knötzsch (Hamburg) an. Im Halbfinale musste sich das Duo den amtierenden Deutschen Meistern in zwei Sätzen geschlagen geben. "Trotz der Bronzemedaillen waren wir mit unseren Leistungen nicht zufrieden", sagt Rita Gerst.

Am Schlusstag ging es für die Fürstenwalderin dann in der O70 im Mix mit Fritz Popp (Leipzig) weiter. Hier gewannen beide die erste Runde und kamen unter die besten acht Duos. In der nächsten Partie warteten wieder schwere Kontrahenten - die mehrfachen Meister im Mix Schuhmacher/Gabriel aus Bremen. Und es wurde ein spannendes Spiel. Nach 37Minuten ging das Spiel mit 14:21, 23:21, 19:21 verloren sowie damit der Halbfinaleinzug und der Medaillenplatz. "Dennoch ein recht erfolgreicher Abschluss im Oldie-Bereich", sagt Rita Gerst.