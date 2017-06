artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Ein volles Programm an Festen erwartet die Bürger im Amt Gransee und Gemeinden auch in diesem Jahr wieder. Einen Überblick gab Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke bei der Sitzung des Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses am Dienstag. "Es gibt ja keine Stelle im Amt Gransee speziell für Kultur, dennoch findet nicht wenig statt", sagte er. So liegen bereits jetzt 46 Anmeldungen für Veranstaltungen vor, für die die Hilfe des Amtswirtschaftshofes (AWH) beantragt wurde. Im vergangenen Jahr habe der AWH 50 bis 60 Veranstaltungen unterstützt. Ebenfalls unterstützend tätig seien der Bereich Kommunales und nicht zuletzt die Kita-Mitarbeiterinnen. Terminüberschneidungen lassen sich nicht immer verhindern, so Schwericke. "Die Termine liegen nicht immer in unserer Hand und die Open-Air-Saison ist zudem begrenzt", sagte er.

Erfolgreich gestartet sei man bereits mit dem Kinder- und Bürgerfest am vergangenen Wochenende - "eines der größten Kinderfeste der Region", wie Schwericke betonte, der auch das Engagement der Ehrenamtlichen bei der Betreuung der insgesamt 56 Stände hervorhob. Mehr als 2000 Gäste habe man an den drei Tagen begrüßen können. Als Erfolg wertete Schwericke auch die Oldienacht im Klostergarten am 20. Mai. Zwar seien etwas weniger als die erwarteten 200 Besucher gekommen. "Aber die, die waren, hatten verdammt viel Spaß", so Schwericke.

Kommende Höhepunkte seien etwa der Tag der offenen Tür im Schloss Meseberg am kommenden Sonnabend, der Tag der Vereine am 17. Juni, die dritte Auflage des Sommertheaters im Klostergarten am 28. Juli sowie der Festtag anlässlich der Verleihung des Baukulturpreises am 17. September, der überdies mit der evangelischen Kirchengemeinde abgestimmt sei. Sowohl die Verleihung als auch ein Konzert finden in der Marienkirche statt. Auch im Rahmen der Aktion 48-Stunden-Oberhavel am 26. und 27. August seien Angebote geplant. So veranstalte das Kulturnetzwerk Nordoberhavel (Kuno) ein Kunstsymposium im Kloster. Auch der Unternehmerverein habe Unterstützung signalisiert. Stadtführungen werden ebenfalls angeboten, so Schwericke.