Allende-Schüler landesweit auf Platz 7

Wriezen (MOZ) Die Überraschung stand Viviane Böttcher, Marie-Luise Herrlich und Florian Franke von der Klasse 8a der Wriezener Grund- und Oberschule "Salvador Allende" ins Gesicht geschrieben. Iris Lepel und Daniela Korinth von der Bad Freienwalder Geschäftsstelle der Krankenkasse DAK zeichneten die Schüler am Mittwoch im Kunstunterricht aus. In dem von der Krankenkasse ausgelobten Plakat-Wettbewerb "Bunt statt blau" erreichten die Wriezener Schüler im Land Brandenburg Platz sieben von 185 eingesandten Bildern. Insgesamt 388 Schüler beteiligten sich daran.

Mit dem Wettbewerb will die Krankenkasse dem Alkoholmissbrauch, dem so genannten "Komasaufen" bei Jugendlichen, etwas entgegensetzen und sie zum Nachdenken anregen. Vergangenes Jahr seien bundesweit 23 000 junge Leute im Alter von 12 bis 18 Jahre mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert worden, sagte Iris Lepel. Die Tendenz sei steigend. Vor zwei bis drei Jahren seien es noch durchschnittlich 21 000 Jugendliche gewesen.

Kunstlehrerin Britta Kreipl hatte den Wettbewerb in den Unterricht eingebettet. Die Krankenkasse deckte im Vorfeld die Schule mit Informationsmaterial ein, so dass die Lehrerin die Kinder gut vorbereiten und ihnen die Folgen des Alkoholmissbrauchs verdeutlichen konnte. "Dieses Hintergrundwissen ist die Grundlage, um überhaupt ein Plakat entwerfen zu können", sagte Britta Kreipl und betonte: "Ohne diese Grundlage kann man keine Plakate machen."

Ferner ging es um die Aussagekraft von Plakaten. Was bedeutet es, ein Plakat zu gestalten? Welche Parameter sind erforderlich?? Schließlich teilte Britta Kreipl die Schüler in Gruppen ein. "Sie sollen lernen, miteinander zu kooperieren", so die Lehrerin. Für das Berufsleben sei diese Fähigkeit ganz wichtig.

Das Ergebnis waren mehrere Plakate. Das der Sieger wurde als das beste aus der Klasse bewertet und eingereicht. Viviane Böttcher, Marie-Luise Herrlich und Florian Franke gestalteten den Hintergrund des Plakates im DIN A 2-Format farbig und arbeiteten dann mit der Kollage-Technik.

Eine Jury der Kunsthochschule Potsdam bewertete die eingereichten Arbeiten, berichtete Iris Lepel. Die ersten drei Plätze seien an Schulen im Potsdamer Raum gegangen. Sie selber sei stolz darauf, dass damit im Gebiet der Bad Freienwalder Geschäftsstelle drei Plätze unter den ersten zehn waren: das Bad Freienwalde Brecht-Gymnasium erzielte die Plätze vier und fünf. Als Preise von der DAK gab es für die Schüler je ein Paar Kopfhörer, einen Computer-Stick und ein Reisetagebuch.