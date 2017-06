Kunst zum Thema Blumen und Blühen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Galerie B des Frankfurter Kunstvereins im Haus der Künste an der Lindenstraße ist ab heute die neue Ausstellung "Power Flower" zu sehen und kann eine Künstlerin bei der Arbeit beobachtet werden. Im Projekt "Regenerativverfahren" ist Lisa Haselbek dort zu Gast.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578034/

Gletschermilch II: So heißt dieses Werk, das in der aktuellen Ausstellung in der Galerie B zu sehen ist.

Gletschermilch II: So heißt dieses Werk, das in der aktuellen Ausstellung in der Galerie B zu sehen ist. © promo

Die Künstlerin wurde 1964 in Schnaittach (Bayern/Mittelfranken) geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie von 1984 bis 1989 an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, u.a. auch freie Malerei und Grafik als Meisterschülerin. Zahlreiche Projekte, Stipendien, Gastaufenthalte und Ausstellungen folgten bis heute im In- und Ausland. 1989 erhielt Lisa Haselbek den Debütantenpreis des Bayrischen Kultusministeriums und 1995 den Förderpreis für Bildende Kunst in Nürnberg.

In der Galerie B des Frankfurter Kunstvereins möchte die Künstlerin eine Installation aus Arbeiten in verschiedenen Techniken zum Thema "Blumen und Blühen" erarbeiten. Ein Bestandteil der Installation werden Objekte aus Fahrzeugreflektoren sein, die in ihrer runden Form an Blütenköpfe von Pflanzen erinnern. "Power Flower" ahmt keine Blütenmotive nach, aber wird durch Form und spielerische Gestaltung assoziativer Hintergrund der gezeigten Arbeiten sein. Die Objekte können sowohl im Innenraum als auch außen platziert werden. Besonders interessant ist an den Objekten, dass die einzelnen Bestandteile jederzeit zu einem neuen Bildwerk de- und rekonstruiert werden können. Das Gesamtbild bleibt dennoch mobil.

Die Reflektoren benötigen zum Leuchten keinerlei besondere Energiequelle, da ihnen das Umgebungslicht, das normale Tageslicht, das künstliche Licht der Straßenlaternen, der Fahrzeugscheinwerfer bei Nacht sowie das reflektierte Licht von Fensterscheiben dazu völlig ausreicht. Jeder noch so kleine Funke bringt die Reflektoren im Dunkeln zum Leuchten, was auf den Betrachter eine faszinierende Wirkung ausüben wird.

Wandinstallationen und freie Skulpturen im Innen- und Außenbereich der Galerie sind geplant, um den reflektierenden Objekten möglichst viel Raum zu geben, damit sie ihre Strahlkraft entfalten können. Assoziative Skizzen, Malereien (Blüten-, Ornamentenfragmente) und Videocollagen werden die entstehende Ausstellung ergänzen.

Lisa Haselbek möchte in Frankfurt eine Videocollage entstehen lassen, die Motive aus der Umgebung aufgreift. Die Stadt als lebendiger Organismus, einer Pflanze, einer Blume, gleich, Teile sterben ab, andere wachsen. Ergänzend wird die Künstlerin Fotografien zeigen von verwandten Erscheinungen in Natur und Alltag. In Interaktion mit der Position des Betrachters und der jeweiligen Lichtsituation ermöglicht "Power Flower" eine regenerierende Erfahrung von Licht und Energie; die Videocollagen, begleitende Skizzen, Fotografien und Literaturzitate vertiefen das Thema zusätzlich.

Die Künstlerin wird im "Offenen Atelier" dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr persönlich anwesend sein und den Besuchern für Gespräche zur Verfügung stehen.

Am 29. Juni endet die Präsentation mit einer Finissage in den Galerieräumen, ab 19.30 Uhr.