Händeringend Lehrlinge gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578038/

Das ist die positive Seite der Statistik. Die negative ist, dass es immer mehr unbesetzte Stellen gibt. Allein im Oder-Spree-Kreis sind aktuell 770 Stellen offen, die zu 90 Prozent für Fachpersonal ausgeschrieben sind. Allein im Bereich Eisenhüttenstadt/Beeskow werden für 357 Stellen Mitarbeiter gesucht. "Arbeitsuchende haben also super Voraussetzungen, schnell eine neue Stelle zu finden", sagt Christina Kaske, Teamleiterin Arbeitsvermittlung für den LOS. Besonders gefragt sind Mitarbeiter in Bauhaupt- und Nebengewerbe, im Bereich Gesundheit und Pflege, Transport, Gastronomie, im Kfz-Bereich, in der Metallbranche und bei Dienstleistungen insbesondere Frisur und Kosmetik. "Allerdings ist eine Vielzahl der gesuchten Berufe auf dem Bewerbermarkt nicht vorhanden oder das Anforderungsprofil ist nicht stimmig", stellt Christina Kaske fest. Es fehlen Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Friseure, Schweißer/Metallbauer, Elektriker, Heizung-Lüftung-Sanitär-Monteure und Berufskraftfahrer, insbesondere für den Fernverkehr. "In diesen Berufen lohnt sich Ausbildung und Umschulung, da die Nachfrage nach diesen Arbeitskräften gleichbleibend hoch bleiben wird", prognostiziert Christina Kaske.

Es gibt aber nicht nur jede Menge freier Arbeitsstellen, sondern auch freie Ausbildungsplätze: in Fürstenwalde 348 und im Bereich Beeskow/Eisenhüttenstadt 218. "Von A bis Z , alle Berufe sind dabei", wirbt Birgit Schlösser, Teamleiterin Arbeitgeberservice um Jugendliche, die vermittelt werden möchten. Denn die Zeit drängt, am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Allerdings rechnet sie damit, dass etwa 50 Prozent der Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Das Blatt habe sich gewandelt, sagt Birgit Schlösser: "Noch vor einigen Jahren konnten sich die Betriebe ihren Azubi aussuchen, jetzt sucht sich der Azubi den Betrieb aus." Arbeitgebern empfiehlt sie, Azubis mit besonderen Angeboten die Stelle schmackhaft zu machen: "Zum Beispiel mit einer Unterkunft in Betriebsnähe, denn viele haben noch keinen Führerschein und kein Fahrzeug."