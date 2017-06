Amtsdirektor fordert Badeaufsicht

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Die Diskussion um die Verkehrssicherheit an öffentlichen Badestellen hat jetzt auch die Zeschdorfer Gemeindevertreter erreicht. Amtsdirektor Heiko Friedemann war am Dienstagabend mit einem Beschlussantrag in deren Beratung gekommen: Die Gemeinde solle die Stelle eines haupt- oder ehrenamtlichen Rettungsschwimmers für die Alt Zeschdorfer Badestelle ausschreiben, fordert der Verwaltungschef. Er verweist auf die bekannt gewordene neue Auffassung des Kommunalversicherers KSA, der an Badestellen mit Stegen und anderen Anlagen ein höheres Risiko sieht, das er nicht versichern will - wenn es keine Badeaufsicht gibt.