Von Jugendtreff bis Info-Punkt

Bad Freienwalde (MOZ) Quartiermanagerin Irmgard Roth hält jeden Dienstag und Donnerstag ihre Sprechstunden in ihrem Büro im Bahnhofsgebäude ab. Jetzt hat sie sich unter anderem mit den Fragebögen, die während des Bahnhofsfestes an Besucher vergeteilt wurden, befasst. Es habe zirka 30 Rückmeldungen gegeben, freut sich Irmgard Roth über den Rücklauf. Gefragt wurden Besucher und Bürger nach Angeboten und Aktivitäten, die sie sich für das Bahnhofs-Quartier vorstellen könnten.

Bei Fragen nach den Angeboten kristallisierten sich drei Wünsche heraus: ein Treffpunkt für Jugendliche, ein Café sowie ein Info-Punkt für touristische Angebote der Stadt. Aber auch solche Ideen wie Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Verkauf von Fahrkarten, ein Snack-Automat oder Gratis-WLAN fanden sich auf den Fragebögen. Auch bei den Aktivitäten zeigten sich die Bürger einfallsreich. Die Ideen reichten von einem Wohngebietsfest, über Oster- und Bahnhofsfest und Themenabende bis zu mehr Freizeitangeboten für Familien, vor allem in den Wintermonaten. Die Liste der Vorschläge werde nun den für die Belebung des Bahnhofsgebäudes und dessen Umfeld Zuständigen im Rathaus zur Verfügung gestellt, informiert Irmgard Roth.

Bekanntlich soll der Bahnhof in den nächsten Jahren mit Mitteln aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" ausgebaut werden. Erste konkrete Ideen zur Neunutzung des Gebäudes gibt es. So soll in der ehemaligen Gaststätte die Selbsthilfekontaktstelle des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) mit inzwischen 30 Selbsthilfegruppen einziehen. Im jetzigen Büro der Quartiermanagerin, dort befand sich von 1999 bis 2005 die Galerie des VFBQ, ist ein Café vorgesehen. Allerdings stehe die genaue Form noch nicht fest. Die Bahnhofshalle könnte, so die Vorstellungen, für Kunst- und Kultur sowie für einen Info-Punkt für ankommende Gäste genutzt werden. Pläne für den hinteren Teil des Gebäudes gebe es noch nicht, so Irmgard Roth. Vorstellbar wäre dort ein Fahrradverleih oder eine -reparaturwerkstatt.

Alle Ideen und Pläne zur Belebung des Bahnhofsgebäudes sollen an einem Informations- und Aktionstag am 30. Juni von 11 bis 14 Uhr am Bahnhof öffentlich präsentiert werden.

Sprechzeiten der Quartiermanagerin: Die, Do, 12-15 Uhr, oder nach Vereinbarung, Tel. 0163 9127340 oder 03344/331941