Luxus-Cabrio für die Lehre

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Mercedes-Autohaus Franz ist am Mittwoch ein hochwertiges Cabriolet an die Handwerkskammer übergeben worden. Das mit allen technischen Raffinessen ausgestattete Auto wird künftig als Schulungsfahrzeug genutzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578041/

Uwe Schöberlein, Fachtechnischer Leiter Kfz in der Berufsbildungsstätte Hennickendorf, und Ausbilder Matthias Jachalke übernehmen von Uwe Franz (v.l.), Geschäftsführer des Autohauses Franz in Frankfurt, das schmucke S 63 AMG Cabriolet.

Uwe Schöberlein, Fachtechnischer Leiter Kfz in der Berufsbildungsstätte Hennickendorf, und Ausbilder Matthias Jachalke übernehmen von Uwe Franz (v.l.), Geschäftsführer des Autohauses Franz in Frankfurt, das schmucke S 63 AMG Cabriolet. © MOZ/Frank Groneberg

Es ist schick und schnittig, mit einem 585 PS starken V8-Biturbo-Motor ausgerüstet, verfügt über die neuesten technischen Raffinessen, wäre ein echter Hingucker gerade bei Sommerwetter - und wird doch niemals auf der Straße gefahren werden: das weiße S 63 AMG Cabriolet, das am Mittwoch im Mercedes-Autohaus Franz in Frankfurt an die Handwerkskammer Ostbrandenburg übergeben worden ist. Denn das fast fabrikneue Luxus-Cabrio, das beim Händler locker um die 200 000 Euro kosten würde, dient künftig angehenden Kfz-Mechatronikern und Meistern des Kfz-Handwerks als Schulungsfahrzeug, als Objekt für die praktische Ausbildung. Eingesetzt wird es in der Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer in Hennickendorf.

Sponsor dieses besonderen Schulungsfahrzeugs, das bisher für Test- und Demonstrationszwecke genutzt worden ist, ist die Daimler AG in Stuttgart. Und vermittelt worden ist die Unterstützung durch Uwe Franz, Geschäftsführer der Autohaus Franz GmbH & Co. KG. Uwe Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, habe ihn gefragt, ob Daimler ein Auto für die Ausbildung sponsern könne, erzählt Uwe Franz. "Nach zwei Jahren Schriftverkehr kam jetzt grünes Licht aus Stuttgart", berichtet er. Sein Autohaus habe dann den Huckepack-Transport von Stuttgart nach Frankfurt finanziert.

Das Kürzel AMG steht als High-Performance-Marke von Mercedes-Benz für die leistungsstärksten Serienmodelle. Dass die Daimler AG ein solch hochwertiges Auto zur Verfügung stellt, freue ihn ganz besonders, betont Uwe Franz. "Mit diesem Fahrzeug sind Schulungen auf sehr hohem technischen Niveau möglich", erklärt er bei der Übergabe. Und an die künftigen Nutzer gerichtet, sagt er mit Augenzwinkern: "Aus meiner Sicht kann das Fahrzeug komplett auseinandergenommen werden. Sie dürfen nur nichts wegwerfen und Sie müssen es auch wieder zusammenbauen. Und wenn dann auch noch vier Räder dran sind, dann wären wir sehr zufrieden."

Im Ganzen erhalten bleiben muss das Luxus-Cabrio, weil es nach sieben Jahren an Daimler zurückgegeben werden muss. So wie jenes Mercedes-Coupé, das bis 2015 in Hennickendorf stand. Die Daimler AG führt die gesponserten Schulungsfahrzeuge nach sieben Jahren einer Verwertung zu. Und mit etwas Glück bekommen die Ausbildungsbetriebe dann eben ein neues Fahrzeug.

Die Mitarbeiter der Berufsbildungsstätte Hennickendorf hatten dieses Glück und haben zumindest vorerst nicht vor, das Cabrio in seine Einzelteile zu zerlegen. "Wir nutzen es erstmal für die Motordiagnose, für die Fahrwerks-, Achs- und Bremsenvermessung und für alles, was die Datenübertragung betrifft", erklärt Uwe Schöberlein, Fachtechnischer Leiter Kfz. Er ist genauso wie Ausbilder Matthias Jachalke "total begeistert" von dem Fahrzeug. "Ich war zunächst wirklich sprachlos", gibt er zu.

Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer, dankt im Namen aller künftigen Nutzer der Daimler AG für deren Engagement. Und Hendrik Fischer, Staatssekretär im Brandenburger Wirtschaftsministerium, betont: "Wir begrüßen und unterstützen solches Sponsoring."