Immer mehr freie Stellen

Eberswalde (MOZ) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Agenturbezirk Eberswalde im Laufe der vergangenen zehn Jahre mehr als halbiert. Jetzt liegt die Arbeitslosenquote bei 8,6 Prozent. Damit sind aktuell 13 542 Menschen sind in den Landkreisen Barnim und Uckermark arbeitslos gemeldet. Das sind weniger als im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres. Diese Entwicklung wird voraussichtlich im Juni weiter anhalten, so die Einschätzung von Constanze Hildebrandt, stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur Eberswalde. "In den Sommermonaten gibt es erfahrungsgemäß weniger Bewegung am Arbeitsmarkt."

Im Landkreis Barnim waren im Mai 5982 Arbeitslose gemeldet. Insgesamt gab es hier 784 Arbeitslose weniger als im Mai 2016. Die Arbeitslosenquote sackte im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte.

Im Landkreis Uckermark waren 7560 Arbeitslose gemeldet und damit 924 weniger als im Mai 2016. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 12,2 Prozent. Mit 1,4 Prozentpunkten fällt der Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker aus.

Derzeit stehen im gesamten Agenturbezirk mehr als 2000 freie Stellen zur Verfügung, die der Arbeitsagentur gemeldet worden sind. Und das ist nur ein Ausschnitt am Arbeitsmarkt, denn Unternehmen suchen Arbeitskräfte auf den verschiedensten Wegen. Der Bestand an freien Stellen ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Ein Indiz dafür, dass es immer schwieriger wird, Arbeits- und Fachkräfte in der Region zu finden. Mit einer Weiterbildung oder Umschulung haben deshalb auch Quereinsteiger gute Chancen auf eine Beschäftigung in der Region.

Der größte Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist im Barnim im Handel und bei der Instandhaltung von Kraftfahrzeugen zu verzeichnen, gefolgt vom Baugewerbe und Gesundheitswesen. In der Uckermark gibt es diesen Zuwachs insbesondere in der Pflegebranche und im Sozialwesen, gefolgt vom Gastgewerbe. Rückläufig ist insgesamt die Zahl der Beschäftigungen im verarbeitenden Gewerbe und in der Metall- und Elektroindustrie.

Betriebliche Ausbildung bietet eine gute Grundlage für die Fachkräftesicherung in der Region. Derzeit sind noch 900 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und 744 Lehrstellen sind nicht besetzt. Um Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen, findet am 20. Juni die Last-Minute-Lehrstellenbörse als Gemeinschaftsaktion der Arbeitsagentur mit der IHK und der Handwerkskammer in Eberswalde statt.