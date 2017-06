Voller Liebe und Tatendrang

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Herz aus Schwänen: Das eiserne Brautpaar Ingeborg und Herbert Dufft feierte am Mittwochabend in Zepernick ihr 65-jähriges Ehejubiläum. © MOZ/Olav Schröder

Seit der Wende haben Ingeborg (82) und Herbert (85) Dufft "die halbe Welt" bereist. Unternehmenslustig waren sie schon immer. Herbert Dufft, der in Röntgental geboren wurde, arbeitete beruflich als Fachdirektor für Wissenschaft und Technik. Dass er seine spätere Frau kennenlernte, war jedoch seiner Leidenschaft zum Rennsport geschuldet. Mit einer Sport-AWO nahm er an etlichen Rennen auf der Bernauer Schleife teil und fuhr dort mehrere begeisternde Siege ein. Bei der Beschaffung eines schadhaften Reifens lernte er Ingeborg kennen, die ihm sofort den Kopf verdrehte. Seine große Liebe war in Karow geboren. Die gelernte Dreherin und Köchin arbeitete später hauptsächlich in der Gaststätte "Parkblick" in Buch. Die Liebe hält bis heute, beide stehen zusammen und wissen, dass sie so alle Höhen und auch Tiefen eines langen gemeinsamen Lebens bestehen können. Und viele Jahre lang begleitete sie durch ihr Leben auch ihr treuer Schäferhund Rudy.

Darüber hinaus kümmern sie sich auch heute noch um ihre Mitmenschen. In ihrem Haus haben sie einen schwerbehinderten Mitbewohner aufgenommen und betreuen ihn ehrenamtlich.

Schon zur Diamantenen Hochzeit gab es eine große Überraschung für das Jubiläumspaar. Die Eheleute wurden mit einer Kutsche von ihrem Haus in Zepernick abgeholt und zu ihrer Feier gefahren.