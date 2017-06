Massiver Protest gegen Bebauung

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Dem Plan der Stadt, am ehemaligen Johanneshof nördlich der Rehfelder Straße auf sieben Hektar Baurecht für 100 Einfamilien- und Doppelhäuser zu schaffen, schlägt massiver Widerstand entgegen. Anwohner verschafften sich in der ersten Bürgerbeteiligung lautstark Gehör.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578044/

"Mit so vielen Besuchern hatten wir nun wirklich nicht gerechnet", hob Stefan Reinhardt, Sachbearbeiter für verbindliche Bauleitplanung im Fachbereich Stadtplanung, etwas hilflos die Arme: Der Beratungsraum im dritten Stock des Rathauses platzte aus den Nähten, als am Dienstagabend die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans und die Bauleitplanung für das künftige Wohngebiet Johanneshof mit 100 Einfamilien- und Doppelhaushälften erstmals den Bürgern vorgestellt werden sollte. Die Gäste waren keine kauf- und zuzugswilligen Interessenten, sondern samt und sonders entschlossene Gegner der Bebauung sowie fünf Stadtverordnete. Und sie waren mindestens genauso gut vorbereitet wie Elke Minor und Benjamin Wada-Rütenick mit dem einzigen Verwaltungsvertreter Reinhardt.

Die Gegenargumente betreffen den Umwelt- und Naturschutz, verkehrliche Erschließung, Lage in der Einflugschneise des Flugplatzes, den Wasserschutzstatus, den Deponiekörper der ehemaligen Mülldeponie Johanneshof und die soziale Infrastruktur wie verfügbare Kita- und Schulkapazitäten. "Wir sind grundsätzlich nicht gegen die Erschließung von Baugrundstücken und Zuzug für Strausberg", stellte einer der Protagonisten, Thomas Nöring, klar, "aber hier soll ein Satellit außerhalb des gewachsenen Siedlungsgebietes der Stadt entstehen, bevor alle innerstädtischen Baulücken und Verdichtungspotenziale ausgeschöpft sind." Wie er forderten mehrere Teilnehmer, eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen: Der Schaden an Natur, Umwelt und Lebensqualität wie sozialem Frieden sei zweifellos größer als der Nutzen der Stadt durch die wachsende Einwohnerzahl.

Die Planer hatten keinen leichten Stand. Sie betonten wieder und wieder, dass in diesem frühen Stadium der Bauleitplanung alle Bedenken und Hinweise aufgenommen und sorgfältig geprüft würden. Die Biotopkartierung des Geländes sei gerade durch Fachkräfte angelaufen. Schützenswerte Flora und Fauna werde akribisch aufgelistet, am Ende würden der mit dem Bau verbundene Landschaftseingriff bilanziert und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt. Parallel dazu würden die Belastungen durch den Flugplatz, die verkehrliche Erschließung bis hin zur weiteren Trassenfreihaltung der ursprünglich geplanten Ostumfahrungsstrecke geprüft. Denn die würde direkt durch das Gebiet führen. "Möglicherweise muss auch im Zusammenhang mit der Bauleitplanung für das künftige Wohngebiet Am Wäldchen über eine Erschließung in Richtung Garzauer Chaussee nachgedacht werden", räumte Stefan Reinhardt ein. Ein Umweltbericht werde auch die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans ergänzen.

In dessen gültiger Fassung ist ein Teil der sieben Hektar als Wohnbauland enthalten, der andere ist weiß, ohne Aussage, wegen der damaligen Deponie in unmittelbarer Nachbarschaft. Die sei jetzt aber endgültig aus diesem Status entlassen, hielt Reinhardt den wiederholten Vorhaltungen der Skeptiker entgegen und musste sich vom Stadtverordneten Andreas Fuchs (CDU) gar das Wort "Taschenspielertricks" gefallen lassen.

Nach gut zwei Stunden schweißtreibender Debatte übergab Thomas Nöring ein 31-seitiges Papier mit Gegenargumenten und Forderungen. Aufgenommen wurde jene, diese Veranstaltung mit stärkerer Präsenz von Verwaltung und Politik zu wiederholen und alle Einwände zu protokollieren, sowie einen festen Ansprechpartner zu benennen.