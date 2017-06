Autoteile im Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Spaziergänger haben am Sonnabend in einem Waldstück zwischen Lawitz und Eisenhüttenstadt vier Winterreifen mit Stahlfelgen und zwei in einem Plastikbeutel verpackte Scheinwerfereinsätze gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um Diebesgut. Wer die Teile vermisst oder Angaben dazu machen kann, soll sich unter Tel.: 03364-425-0 bei der Polizei melden.