Volkssport als Solist oder in der Staffel

Ein Umzug steht ins Haus: vom Criewener Schlosspark ins Wassertouristische Zentrum an der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße in Schwedt. Nach dem avisierten Veranstaltungsverbot für das Areal rund um das Criewener Schloss wollten die Veranstalter nicht bis zur allerletzten Entscheidung in dieser Frage warten und haben kurzerhand entschieden: Der Nationalparklauf wird künftig mit Start und Ziel beim Verein Wassersport PCK veranstaltet. Schnell machten sich die Mitarbeiter der Nationalpark-Verwaltung daran, mögliche neue Streckenführungen ausfindig zu machen - inzwischen ist alles unter Dach und Fach: Laufen, wandern und walken sowie Radfahren starten und enden von nun an unweit des Schwedter Stadtzentrums.

Rund um das wassertouristische Zentrum werden - sozusagen als sportlicher Höhepunkt des an jenem Wochenende stattfindenden Oktoberfestes - ab 9.30 Uhr Rad-, Walking/Wander- und Laufstrecken am Rande oder durch den herbstlichen Nationalpark sowie den historischen Hugenottenpark präpariert. Das Mitmach-Angebot reicht vom Bambini-Lauf für die Jüngsten über verschiedene Laufdistanzen mit Zeitmessung bis hin zur Familien-Radtour und einer Tour für Walker und Wanderer. Schnell wird erkennbar: Der volkssportliche Charakter dieses Vormittags soll, trotz der örtlichen Veränderung, auch im zwölften Jahr beibehalten werden.

Dazu sollen auch wieder die obligatorisch vom Verein Medin angeleitete gemeinsame Erwärmung, physiotherapeutische Betreuung durch das Asklepios-Klinikum, natürlich auch die kulinarische Versorgung oder das Anfertigen einer Erinnerungspostkarte durch die Märkische Oderzeitung gehören.

Und noch eine Neuerung bieten die Organisatoren aus der Stadt- und der Nationalparkverwaltung, vom Uckermärkischen Bildungsverbund und der MOZ: Erstmals soll es diesmal einen sogenannten Firmen-Staffel-Wettlauf geben. Angelehnt an den Team- und Firmenlauf in Angermünde, der dort seit drei Jahren stattfindet, wird er allerdings doch einen ganz anderen Ablauf haben: Beim Nationalpark-Staffellauf gilt es nicht, im geschlossenen Team eine Strecke zu absolvieren, sondern als vierköpfige Staffel - nacheinander werden die vier Vertreter aus Firmen jeweils 1444 Meter laufen - anzutreten. Ein einheitliches T-Shirt der jeweiligen Firma (aus der natürlich auch mehrere Staffeln gestellt werden dürfen) oder gar Kostüme könnten für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen. Als Ausnahme zu den anderen Wettbewerben des Tages erheben die Veranstalter für den Staffellauf eine kleine Meldegebühr von 20 Euro pro Staffel.

Für alle Teilnehmer gibt es im Ziel Urkunden, auf die Podestplatzierten bei den Zeitläufen warten zudem Medaillen. Erstmals wird auch an der Möglichkeit gebastelt, jedem ein persönliches Zieleinlauf-Foto zur Verfügung stellen zu können. Die sportlichste Schule, also jene mit den meisten Teilnehmern, darf sich traditionell auf einen Pokal und MOZ-Shirts freuen.

Um organisatorisch alles gut vorbereiten zu können, wird es in Kürze die Möglichkeit geben, sich im Internet unter www.ziel-zeit.de zu den einzelnen Wettbewerben anzumelden. Weitere Detailinformationen folgen in der MOZ bis zum September.