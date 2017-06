Stadtkirche bietet Gospel zur Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am Pfingstsonntag steigt in der Maria-Magdalenen-Kirche die dritte Eberswalder Gospelnacht. Die evangelische Stadtkirchengemeinde richtet das vierstündige Konzert im Rahmen der Aktion "Nacht der offenen Kirchen" aus. In der Zeit von 20 bis 24 Uhr wird ein reiches musikalisches Programm geboten.