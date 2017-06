Gerlind Feister spendet zum 125. Mal Blut

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch große Hitze hat sie nicht abgeschreckt, stand doch diesmal ein besonderer Termin an: Gerlind Feister aus Ziltendorf hat jüngst in der Goethe-Grundschule ihre 125. Blutspende absolviert. Damit sei sie die jüngste Blutspenderin, die schon solch eine stolze Zahl vorweisen kann, sagte Kerstin Busch vom DRK-Blutspendedienst Ost. Denn Frauen können sich nur bis zu viermal pro Jahr Blut entnehmen lassen. Die 52-jährige Ziltendorferin hat dementsprechend schon in jungen Jahren damit begonnen, unentgeltlich Blut zu spenden. Mit ihr taten dies bei dem Termin in der Goethe-Grundschule 42 Spender. Im Namen des DRK-Blutspendedienstes vor allem aber im Namen der vielen Kranken und Verletzten, die auf Blutkonserven angewiesen sind, bedankte sich Kerstin Busch bei der 52-Jährigen. Bei ihrem Jubiläum legte übrigens erstmals ein Pfleger, nämlich Maximilian Mittag, die Nadel an.